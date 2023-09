Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsverstöße im Bereich des Polizeikommissariats Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Am vergangenen Donnerstag (14.09.2023) befuhr ein 83-jähriger Hemmoorer die B73 mit einem sog. Mofa-/Moped-Auto in Lamstedt, obwohl er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am frühen Samstagabend (16.09.2023) kontrollierten Beamte gegen 17:30 Uhr einen 48-jährigen Fahrzeugführer aus der Wingst, dessen Pkw keinen gültigen Versicherungsschutz mehr aufwies. Ein bei dem Fahrzeugführer durchgeführter Vortest wies weiter auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hin. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der PKW wurde noch vor Ort entsiegelt, eine Blutentnahme erfolgte ebenfalls. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt.

Am selben Abend wurde gegen 22:30 Uhr ein weiterer Fahrzeugführer kontrolliert. Hierbei konnte bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer aus Heinbockel eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme erfolgte auf der hiesigen Dienststelle. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Am Sonntagmorgen (17.09.2023) gegen 08:15 Uhr befuhr ein 27 Jahre alter Cuxhavener mit seinem E-Scooter die Bahnhofstraße in Hemmoor. Während der Kontrolle des 27-Jährigen stellten die Polizeibeamten Ausfallerscheinungen fest, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Auch in diesem Fall erfolgte eine Blutentnahme. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

In allen Fällen wurden entsprechende Straf- beziehungsweise Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

