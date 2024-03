Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sicher durch den Harz - Staffelstabübergabe in der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsarbeit

Goslar (ots)

Bei der alljährlichen Staffelstabübergabe zum länderübergreifenden Verkehrssicherheitskonzept "Sicher durch den Harz" geht die Federführung in diesem Jahr von Thüringen wieder nach Niedersachsen.

Am 6. März trafen sich die Netzwerkpartner der Polizei aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen im Rathaus Bleicherode, wo die Landespolizeiinspektion Nordhausen den Staffelstab an die Polizeiinspektion Göttingen weiterreichte.

Seit 2008 planen und organisieren die angrenzenden Polizeidienststellen gemeinschaftlich die Verkehrssicherheitsarbeit. Im ständigen Austausch wird die Verkehrsunfalllage analysiert, Trends werden früh erkannt und positive Erfahrungen schnell an die Netzwerkpartner übertragen. So wurden in allen drei Bundesländern auf erkannten Unfallhäufungsstrecken Rüttelstreifen auf die Fahrbahn aufgebracht, die zur Reduzierung von Verkehrsunfällen insbesondere mit Motorrädern beitrugen

In 2023 lockte das frühe gute Wetter in den ersten Wochen der Saison viele Motorradfahrer in den Harz. Bevor die eigentliche Motorradsaison begonnen hatte, waren in allen drei Bundesländern bereits auffällig viele schwere Verkehrsunfälle zu verzeichnen - teils endeten diese tödlich.

Die Polizeiinspektion Goslar reagierte 2023 unverzüglich auf diese Entwicklung und startete über die bereits terminierten Kontrollen hinaus Aktionen im täglichen Streifendienst, sowie kurzfristig anberaumte Überprüfungen. Zudem gab es vier Großkontrollen an unterschiedlichen Orten im Oberharz. Erfolge ließen nicht lange auf sich warten: diese Verkehrsunfälle mit schweren Personenschäden reduzierten sich bereits zur Mitte der Saison deutlich.

Mit den Erkenntnissen aus dem vergangenen Jahr werden die Verkehrssicherheitsmaßnahmen der Netzwerkpartner in diesem Jahr noch früher, erste Großkontrollen sind bereits geplant, weitere Kontrollen werden im täglichen Rund-um-die-Uhr-Dienst spontan durchgeführt.

Neben den erforderlichen Verkehrsüberwachungen finden mehrere Präventionsveranstaltungen der Kooperationspartner in den Harzer Bundesländern zum Thema Motorrad und Straßenverkehr statt. Als Termine stehen derzeit fest:

04.05.2024 Netzkater - an der B 4 / B 81 09.05.2024 Braunlage - zwischen B 27 und B 242 15.06.2024 Rappbodetalsperre - B 81

Die beteiligten Polizeidienststellen wollen jedoch deutlich machen, dass Motorradfahrende "harzlich" willkommen sind. Sie sollen nicht verdrängt, sondern für die besonderen Gefahren des Motorradfahrens im Harz sensibilisiert werden. Denn die Hauptunfallursachen im Motorradverkehr bleiben überhöhte Geschwindigkeit und Fehler beim Überholen.

