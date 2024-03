Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 09.03.2024

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit 07.03.24, 20:00 Uhr bis 08.03.24, 05:35 Uhr wurden an einem schwarzen Skoda Octavia alle 4 Reifen zerstochen. Der PKW war in der Posener Straße, auf Höhe der Hausnummer 6e, abgestellt. Der Schaden wird mit 400EUR angenommen. Wer dazu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Seesen unter 05381/944-0 in Verbindung zu setzen.

40-jähriger Mann aus Bilderlahe schwer verletzt, freiwillige Feuerwehr zur Bergung angefordert

Der Mann zerlegt mit einer Kettensäge einen massiven Baum, welcher auf einem Privatgrundstück nach Sturmschaden zum Liegen gekommen ist. Ein verspannter Stamm löst sich nach einem Entlastungsschnitt mit solcher Wucht, dass der Mann sich eine schwere Unterschenkelfraktur zuzieht. Er kann noch selbst den Notruf absetzen und die Einsatzkräfte zur Unfallstelle lotsen. Die Notfallversorgung durch Rettungssanitäter und Notarzt gestaltet sich an der Örtlichkeit schwierig, ebenso die anschließende Bergung und Verbringung zum Krankentransportwagen. Tat- und manneskräftig unterstützt die freiwillige Feuerwehr Bilderlahe bei der Bergung des Mannes, der anschließend einem Krankenhaus zugeführt wird. Der Verletzte stellt bereits während seiner Versorgung vor Ort beeindruckt fest, dass alle Anwesenden einen tollen Job machen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell