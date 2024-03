Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240312.3 Heide: Geschädigte nach Vorfällen am Heider Bahnhof gesucht!

Heide (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen im Zusammenhang mit Straftaten durch Jugendliche und Kinder am Heider Bahnhof seit Jahresbeginn sucht die Kripo nach Geschädigten von zwei Vorfällen, die den Ermittlern bisher namentlich unbekannt sind.

Aktuell liegen der Heider Kripo Hinweise auf zwei Sachverhalte vor, bei denen zwar die Identität der Täter, nicht aber die der Geschädigten bekannt ist. Beide Taten dürften sich im Januar 2024 am Heider Bahnhof ereignet haben.

In einem Fall war ein älterer Herr im Wartehaus am Bahnsteig Opfer eines körperlichen Angriffs durch zwei Personen. Diese traten den Mann, der mit auffälligen Gartenclogs bekleidet war.

In einem zweiten Fall gingen zwei Täter eine Radlerin in der Unterführung zu den Bahnsteigen an und nahmen ihr eine Tasche weg.

Beide Taten haben sich vermutlich in den Abend- oder Nachtstunden ereignet. Die Ermittler suchen dringend nach den Geschädigten, die sich in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden sollten.

Merle Neufeld

