POL-IZ: 240313.1 Brunsbüttel: Unfall unter Alkoholeinfluss

Kremperheide (ots) - Bereits am Mittwoch, dem 6. März 2024, hat sich in Kremperheide eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich um eine Sattelzugmaschine gehandelt haben, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat ein LKW-Fahrer gegen 10.25 Uhr den Birkenweg in Richtung Itzehoe-Wellenkamp befahren. Offenbar geriet die Zugmaschine mit Heider Kennzeichen ...

