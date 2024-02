POL-LB: BAB 81/Möglingen: Auffahrunfall hat Rückstau zur Folge

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Sonntag (18.02.2024) und Mittwochmorgen (21.02.2024) brachen noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Sommerhofenstraße in Sindelfingen ein. Die Unbekannten nutzten eine Terrassentür, die sie aufhebelten, um sich Zugang in das Haus zu verschaffen. Im Inneren durchsuchten sie beide vorhandenen Wohnungen. Mutmaßlich erbeuteten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene ...

mehr