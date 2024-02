Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Geparktes Auto kommt ins Rollen und verletzt 56-Jährige schwer

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte 56-jährige Postzustellerin sowie zwei beschädigte Fahrzeuge und ein beschädigtes Pedelec sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Mittwoch (21.02.2024) gegen 12:30 Uhr in Freiberg am Neckar ereignet hat. Ein vermutlich im Leerlauf und mit nicht ausreichend angezogener Handbremse abgestellter VW geriet dort in der Mönchsbergstraße am Hang ins Rollen. Zunächst erfasste der VW das Postzustellfahrzeug (Pedelec) der 56-Jährigen und schob dieses zur Seite. Bei ihrem Versuch, sich durch einen Sprung in Sicherheit zu bringen, stürzte sie und das Auto überrollte ihren Fuß. Der VW blieb weiterhin in Bewegung und kollidierte anschließend mit einem am Fahrbahnrand abgestellten BMW, bevor er zum Stillstand kam. Die Postzustellerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

