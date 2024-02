Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Diebstähle aus mindestens sechs PKW

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag (20./21.02.2024) schlugen noch unbekannte Täter im Stadtgebiet Böblingens zu und öffneten, teils gewaltsam, mindestens sechs PKW, um sie im Anschluss zu durchsuchen. Die bekannten Fälle ereigneten sich in der Jahn- und der Harbigstraße sowie der Stuttgarter Straße und der Hauffstraße. Bei den sechs PKW handelt es sich um einen Renault, einen Mercedes, einen Dacia, einen VW, einen Seat und einen BMW. Die Täter stahlen Bargeldbeträge in unterschiedlicher Höhe, Schmuck und ein Lasermessgerät aus den Autos. Der Gesamtwert der Beute wurde auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte wenden sich an das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de.

