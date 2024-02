Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnung in der Hohenzollernstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (21.02.2024) brach ein noch unbekannter Täter zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr in eine Wohnung in der Hohenzollernstraße im Ludwigsburger Süden ein. Vermutlich öffnete der Unbekannte die Eingangstür gewaltsam und betrat anschließend jeden Raum. Er stahl einen dreistelligen Bargeldbetrag und mutmaßlich auch Schmuck. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Höhe des Sachschadens stehen derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

