Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Unfallflucht in der Lise-Meitner-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (20.02.2024) gegen 19:00 Uhr in der Lise-Meitner-Straße in Bietigheim-Bissingen ereignet hat. Dort versuchte ein noch unbekannter Pkw-Lenker mit einem VW Golf vorwärts in eine Parkbucht einzufahren. Dabei streifte er einen rechts daneben ordnungsgemäß geparkten Mercedes und schob diesen um etwa 20 Zentimeter nach vorne. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub, ohne sich um den verursachten Sachschaden von mindestens 1.000 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrer des VW Golf soll es sich um einen etwa 70 Jahre alten Mann gehandelt haben. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Person des flüchtigen Fahrers machen können, werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell