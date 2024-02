Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Ostfildern: nach Unfall zwischen PKW und Vorwarnanhänger sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (22.02.2024) ereignete sich gegen 01.25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Plieningen ein Unfall, zu dem die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg noch Zeugen sucht. Ein 48 Jahre alter Opel-Lenker befand sich auf der linken der drei vorhandenen Spuren und fuhr in Fahrtrichtung Stuttgart. Eine Schilderbrücke wies die Verkehrsteilnehmenden an, auf die mittlere Spur zu wechseln, was der 48-Jährige hierauf auch tat. Kurz darauf kollidierte er mit einem unbeleuchteten sogenannten Vorwarnanhänger, der dort stand. Durch den Aufprall schleuderte der Anhänger nach links und prallte gegen die Leitplanke. Teile des Anhängers flogen durch die Luft und verteilten sich auch auf der Gegenfahrbahn. Der Mercedes eines 28-Jährigen, der dort unterwegs war, wurde hierdurch beschädigt. Der 48-Jährige im Opel erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 27.000 Euro geschätzt. Gemäß den ersten Ermittlungen, war der Vorwarnanhänger durch die zuständige Firma auf dem Standstreifen abgestellt worden, um auf eine folgende Baustelle aufmerksam zu machen. Bislang ist nicht bekannt, wie der Anhänger auf die mittlere Spur gelangen konnte. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

