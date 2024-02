POL-LB: ERGÄNZUNG zu Leonberg: Polizeieinsatz im Bereich der Eltinger Straße

Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter trieb in der Nacht zum Dienstag (20.02.2024) im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim sein Unwesen. Der Täter verschaffte sich widerrechtlich Zutritt in mindestens vier geparkte Fahrzeuge. Der Täter hatte es in der Nagoldstraße auf einen Skoda, in der Härtestraße auf einen VW, in der Lüderitzstraße auf einen Ford und ...

