POL-PDNR: Containerbrand in Schürdt

Linz, Buttermarkt (ots) - Am heutigen Tag (Di.10.10.23) 03:45 Uhr kam es in Linz, Fußgängerzone, Am Buttermarkt zu einem Einbruch in eine Parfümerie. Hierbei zerstörten mehrere Täter mit brachialer Gewalt ein Schaufenster und drangen so in den Verkaufsraum ein. Das Objekt ist alarmgesichert, sodass die Polizei Linz sehr schnell informiert wurde. Die Täter fühlten sich offensichtlich durch die Alarmauslösung so gestört, dass Sie große Teile der bereits verstauten ...

