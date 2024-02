Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mehrere Fahrzeuge durchwühlt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter trieb in der Nacht zum Dienstag (20.02.2024) im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim sein Unwesen. Der Täter verschaffte sich widerrechtlich Zutritt in mindestens vier geparkte Fahrzeuge. Der Täter hatte es in der Nagoldstraße auf einen Skoda, in der Härtestraße auf einen VW, in der Lüderitzstraße auf einen Ford und in der Hirschbergstraße auf einen Mercedes abgesehen. Aus dem Inneren der Fahrzeuge entwendete der Unbekannte Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 800 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 22150-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim in Verbindung zu setzen.

