Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 17- und 18-Jähriger geraten an Bushaltestelle aneinander

Ludwigsburg (ots)

Noch ungeklärt sind die Umstände, warum es am Dienstag (20.02.2024) kurz vor 19.00 Uhr in der Schönaicher Straße in Böblingen an der Bushaltestelle "Hallenbad" zu einer Körperverletzung gekommen ist. Zwischen einem 17 Jahre alten Jugendlichen und einem 18-Jährigen war eine handfeste Auseinandersetzung im Gange. Eine 31 Jahre alte Zeugin alarmierte aufgrund dessen die Polizei. Ein noch unbekannter Mann, der die Schönaicher Straße mit einem Fahrzeug eines Hausmeisterunternehmens befuhr, hielt an und versuchte die beiden jungen Männer voneinander zu trennen. Hierauf ergriff der 17-Jährige, der wohl auf den am Boden liegenden 18-Jährigen eingetreten hatte, die Flucht. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten im weiteren Verlauf nach dem Tatverdächtigen und konnten ihn noch in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Die 18 Jahre alte Kontrahent wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Ermittlungen zwischenzeitlich ergaben, dürfte er schwere Verletzungen erlitten haben. Nach Druchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien entlassen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de, bittet Zeugen und insbesondere den Verkehrsteilnehmer, der stoppte, um zu helfen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell