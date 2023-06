Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlägerei im Rahmen des Straßenfestes

Schwegenheim (ots)

Nach Beendigung des Straßenfestes in Schwegenheim kam es kurz nach 2Uhr am Sonntagmorgen zwischen zwei Gruppen Heranwachsender zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurden zumindest vier Personen leicht verletzt, wovon zwei Personen in Krankenhäuser medizinisch versorgt werden mussten. Der genaue Tatverlauf wie auch die bislang namentlich noch nicht bekannten Täter sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Personen, die Hinweise auf die Täter oder den Tatverlauf geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274 - 9580 in Verbindung zu setzen.

