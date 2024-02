Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt - Unfallzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 65-jähriger Peugeot-Fahrer und eine 61-jährige Fahrerin eines Pedelec waren am Mittwoch (21.02.20254) gegen 09:55 Uhr hintereinander in Leonberg auf der Poststraße in Richtung der Brennerstraße unterwegs. Der 65-Jährige beabsichtigte, mit seinem Pkw zu wenden, und setzte zu einem entsprechenden Wendemanöver an. Zeitglich wollte die Pedelec-Fahrerin jedoch an dem Peugeot vorbeifahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die Fahrradfahrerin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Nach bisherigem Kenntnisstand müsste der Unfallhergang von mehreren Zeuginnen und Zeugen beobachtet worden sein. Diese Personen werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell