FW Flotwedel: Steigendes Oberflächenwasser erfordert erneut den Einsatz der Feuerwehren in der Samtgemeinde Flotwedel

Flotwedel (ots)

Am Abend des 15. Februar 2024 rückte die Ortsfeuerwehr Bröckel erneut in das Neubaugebiet Soltwisch-Südost aus, um dort Oberflächenwasser zu pumpen. Hierbei kamen zwei Pumpen zum Einsatz, um das Wasser in den knapp 200 Meter entfernten Zuggraben zu pumpen und somit eine Entlastung im Bereich des bebauten Gebietes herbeizuführen.

Kurze Zeit später rückte dann auch die Ortsfeuerwehr Eicklingen in die Straße "Am Hirtenhaus" aus, wo das Oberflächenwasser bereits weite Teile der Straße überflutete. Hier kam ebenfalls eine Pumpe zum Einsatz, um das weiter steigende Wasser in den nahegelegenen Horstgraben zu transportieren.

Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach knapp zweieinhalb Stunden beendet werden. Alle verbauten Pumpen verbleiben an ihren Einsatzorten und werden fortlaufend kontrolliert.

