HZA-SB: Rund 4,3 Tonnen Wasserpfeifentabak sichergestellt - Wasserpfeifentabak hinter Heizstrahlern versteckt

Rund 4,3 Tonnen Wasserpfeifentabak entdeckte der Saarbrücker Zoll am Donnerstag bei einer Kontrolle auf der Bundesautobahn 6 im Raum St. Ingbert. Der Wasserpfeifentabak war auf sechs Paletten hinter Heizstrahlern geladen und zur Tarnung mit schwarzer Folie umwickelt.

Die Kontrolleinheit des Saarbrücker Zolls kontrollierte auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Frankreich. "So wurde auch ein LKW, der von Dormagen nach Spanien fuhr, angehalten. Der rumänische Fahrer händigte bereitwillig die Frachtpapiere aus", so Dominik Brach - Pressesprecher des Hauptzollamts Saarbrücken.

Die Kontrollbeamten schauten bei der Durchsicht des LKW jedoch genauer hin. Auf den ersten Blick konnten die Kontrollbeamten die auf den Frachtpapieren ausgewiesenen Heizstrahler erkennen. "Gleichzeitig nahm die zöllnerische Nase auch den Geruch von Wasserpfeiftabak war. Hinter den Heizstrahlern befanden sich sechs mit schwarzer Folie umwickelte Paletten. Beim Öffnen der Paletten kamen 707 Kartons mit jeweils sechs Dosen Wasserpfeifentabak zum Vorschein", so Dominik Brach.

Gegen den Fahrer des Lastkraftwagens wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Tabaksteuerhinterziehung eingeleitet. Der Wasserpfeifentabak wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Zollfahndungsamt.

