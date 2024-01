Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Zollamt Saarbrücken zieht kurzfristig um

Geänderter Standort sowie Anpassung der Öffnungszeiten

Saarbrücken (ots)

Das Zollamt Saarbrücken (Im Hauptgüterbahnhof, 66123 Saarbrücken) zieht kurzfristig um und wird ab Mittwoch, dem 24.01.2024, geschlossen. Hieraus ergeben sich übergangsweise ein neuer Standort für Teile des Abfertigungsgeschehens sowie angepasste Öffnungszeiten.

Abfertigung von Postpaketen und Ausstellung von Präferenznachweisen Abfertigungstätigkeiten, die keinen direkten Bezug zum Amtsplatz haben, wie beispielsweise die Abfertigung von Postpaketen oder die Ausstellung von Präferenznachweisen, werden ab kommenden Mittwoch im Gebäude des Hauptzollamts (Präsident-Baltz-Straße 5, 66119 Saarbrücken) durchgeführt. Beteiligte, die von der Deutschen Post bereits ein Schreiben zur Abholung ihres Postpakets erhalten haben, können noch bis einschließlich Dienstag, 23.01.2024, ihr Paket an der ursprünglichen Adresse des Zollamts Saarbrücken abfertigen lassen. Ab Mittwoch, 24.01.2024, findet die Abfertigung auch dieser Pakete im Gebäude des Hauptzollamts statt.

Import und Export mit Gestellung am Amtsplatz Abfertigungen von LKW (Import und Export), die mit einer Gestellung am Amtsplatz verbunden sind, können weiterhin an der bekannten Adresse des Zollamts (Im Hauptgüterbahnhof, 66123 Saarbrücken) durchgeführt werden. Hierfür wird vor Ort ein mobiles Büro auf dem Amtsplatz des Zollamts eingerichtet sein. Abfertigungstätigkeiten, die darüber hinaus gehen, sind vor Ort nicht möglich und müssen im Gebäude des Hauptzollamts erledigt werden.

Geänderte Öffnungszeiten

Mit örtlicher Verlegung des Abfertigungsgeschehens müssen ab Mittwoch, dem 24.01.2024, auch die Öffnungszeiten des Zollamts angepasst werden. Der Abfertigungsbetrieb am Hauptzollamt (Postabfertigung, Ausstellung von Präferenznachweisen und Ähnliches) ist täglich (Montag bis Freitag) von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr möglich. LKW-Abfertigungen am Amtsplatz sind täglich (Montag bis Freitag) von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr möglich.

Für Fragen ist das Zollamt Saarbrücken unter der neuen Telefonnummer 0681 8308-0100 erreichbar.

