Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher in Kellern von Mehrfamilienhäusern

Bremerhaven (ots)

An mehreren Orten in der Stadt wurden in den vergangenen Tagen Kellerabteile in Miethäusern aufgebrochen. So konnten die Täter zwischen Montag, 6. November, 20 Uhr, und Dienstag, 7. November, 8.30 Uhr aus dem Keller eines Hauses an der Myslowitzer Straße in Bremerhaven-Schierholz Nahrungsmittel stehlen. Zuvor hatten sie die Eingangstür des Mehrfamilienhauses aufgehebelt. Auch beim gegenüberliegenden Wohnblock, unweit der Beuthener Straße, versuchten unbekannte Täter, in die Kellerabteile zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen scheiterten sie hier allerdings. In Geestemünde waren unbekannte Einbrecher zwischen vergangenem Sonnabend, 4. November, und Mittwoch, 8. November in mehrere Kellerräume eines Hauses an der Schillerstraße, unweit der Gellertstraße, eingedrungen. Zum Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3221 bzw. -3321 anzurufen.

Hierzu der Hinweis Ihrer Polizei:

In Mehrfamilienhäusern sollte das Augenmerk neben der Sicherung der Wohnungseingangstür und der von außen erreichbaren Fenster auch auf die Sicherung von Keller und Dachboden gerichtet werden, da diese Teil der erweiterten Privatsphäre und häufig Ziele von Einbrechern sind. Hier haben sie es zum Beispiel auf Fahrräder, Werkzeuge oder Altmetall abgesehen. Meist verschaffen sich die Täter Zugang durch unverschlossene Haus- und Kellertüren oder durch schlecht gesicherte Kellerverschläge.

Daher empfehlen wir:

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Keller oder auf dem Dachboden auf

- Schließen Sie Fahrräder auch im Keller an

- Verschließen Sie die Keller- bzw. Dachbodenzugangstür

- Verwenden Sie, wenn möglich, massive Überfallen und Hangschlösser

- Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn - für mehr Lebensqualität und Sicherheit. Denn in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance.

- Achten Sie bewusst auf gefährdende und verdächtige Situationen.

- Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken.

- Achten Sie auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück und sprechen Sie sie an.

- Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.

Mehr Tipps der Polizei zum Einbruchschutz gibt es unter www.k-einbruch.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell