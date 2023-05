Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (235/2023) Exhibitionist in Bad Sachsa: Unbekannter entblößt sich vor Frau in der Steinstraße, Zeugen gesucht!

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Steinstraße

Sonntag, 21. Mai 2023, gegen 16.30 Uhr

BAD SACHSA (jk) - Die Polizei in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) fahndet nach einem ca. 20 bis 30 Jahre alten Mann, der sich am Sonntagnachmittag (21.05.23) vor einer Frau entblößt haben soll. Nach der Tat ergriff der Unbekannte die Flucht. Die Polizei ermittelt. Es werden Zeugen gesucht.

Die Tat ereignete sich etwa gegen 16.30 Uhr in der Steinstraße. Hier war die Betroffene mit ihrem Hund unterwegs. Kurz vor dem Verbindungsweg zum Friedwald gab es nach derzeitigen Erkenntnissen eine erste Begegnung mit dem Unbekannten, der dann kurzzeitig im Wald verschwand. Anschließend kehrte der Mann auf den Weg zurück, ging auf die Hundehalterin zu und verwickelte sie in ein kurzes Gespräch. Der Frau kam die Situation suspekt vor, sodass sie sich abwandte und den Ort verlassen wollte. Der Unbekannte folgte ihr, sprach sie erneut an und zeigte sich ihr sodann mit heruntergelassener Hose. Danach flüchtete er in Richtung Friedwald.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 165 - 170cm groß, kürzere, leicht gewellte Haare mit längerem Pony, bekleidet mit grauer Jogginghose und weißem T-Shirt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Sachsa, Telefon 05523/952 79-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell