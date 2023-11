Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dank des schnellen Handelns eines Geschwisterpaares: Polizei fasst Dieb

Bremerhaven (ots)

Nur kurze Zeit nach dem Diebstahl diverser Pfandflaschen und eines Fahrrades am gestrigen Dienstagnachmittag, 7. November, im Bremerhavener Stadtteil Lehe gelang es der Polizei einen Tatverdächtigen zu stellen.

Gegen 15 Uhr bemerkte der Bewohner eines Hauses an der Beuthener Straße ein ungewöhnliches Geräusch aus dem Garten. Als er nachschaute, sah er noch, wie ein Mann auf dem Fahrrad seiner Schwester in Richtung Pferdebade davonfuhr. Dabei hatte er auf dem Rücken eine Tasche, in welcher die Familie ihre leeren Pfandflaschen aufbewahrte. Der Bremerhavener reagierte sofort und alarmierte die Polizei sowie seine Schwester. Die 25-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe und machte sich daraufhin sofort auf in Richtung des flüchtenden Täters. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Bereich Pferdebade entdeckte die junge Frau dann ihr Rad. Der mutmaßliche Dieb befand sich samt der Pfandtasche der Familie am Pfandautomaten im Geschäft. Nur wenige Minuten später stellte die eintreffende Streifenwagenbesatzung den Tatverdächtigen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell