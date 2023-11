POL-Bremerhaven: Gewalt gegen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei: 22-Jähriger beleidigt, schlägt und tritt um sich

Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter sind am vergangenen Freitagabend, 3. November, in ein Wohnhaus an der Elise-Jensen-Straße in Bremerhaven-Eckernfeld eingebrochen. Die Polizei (0471/953-3221) bittet um Hinweise. Der oder die Täter kamen zwischen 19.30 und 22 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Hier ...

