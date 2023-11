Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei begleitet Demonstration

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven begleitete am heutigen Sonntag, 05.11.2023, eine Demonstration in den Stadtteilen Lehe und Mitte.

Die angemeldete Demonstration "Frieden für Nahost" fand in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr statt. Die Teilnehmenden versammelten sich an der Stadthalle Bremerhaven und bewegten sich über die Melchior-Schwoon-Straße, Hafenstraße und die Lloydstraße in die Fußgängerzone. In der Spitze nahmen etwa 450 Personen an der Demonstration teil. Nach der Abschlusskundgebung vor der Großen Kirche wurde die friedliche Veranstaltung vom Versammlungsleiter beendet.

Während der Demonstration kam es im Streckenverlauf zu leichten Verkehrsbehinderungen. Von der Polizei wurden vereinzelt versammlungstypische Verstöße festgestellt und aufgenommen. Die Polizei Bremerhaven wurde bei der Einsatzbewältigung von Kräften der Polizei Bremen und der Bundespolizei unterstützt.

