POL-PPKO: Nachtragsmeldung Vermisstenfahndung

Koblenz (ots) - Aktuell ist ein Großaufgebot von Einsatzkräften anl. eines Brandes in einem Hotel in der Stauseestraße in Koblenz-Güls im Einsatz. Das Gebäude wurde gerade evakuiert. Zu den Brandursachen und zu den Folgen/Schäden kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Wir bitten vorerst von Anfragen abzusehen. Ist wird nachberichtet. Rückfragen bitte ...

mehr