POL-Bremerhaven: 17-Jähriger mit Stichverletzungen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - In Firmengebäude im Bremerhavener Fischereihafen eingebrochen sind noch unbekannte Täter in den vergangenen Tagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen Freitag, 27. Oktober, 13.15 Uhr, und Mittwoch, 1. November, 6.15 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Betriebsgelände an ...

