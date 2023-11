Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher stehlen Elektrogeräte und Schmuck - Hinweise gesucht

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am vergangenen Freitagabend, 3. November, in ein Wohnhaus an der Elise-Jensen-Straße in Bremerhaven-Eckernfeld eingebrochen. Die Polizei (0471/953-3221) bittet um Hinweise. Der oder die Täter kamen zwischen 19.30 und 22 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Hier durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und stahlen offenbar Elektrogeräte, Schmuck und Rucksäcke. Anschließend verließen die Täter das Haus über eine Terrassentür und entkamen offenbar durch den Garten in Richtung Clausewitzstraße. Wer im betreffenden Zeitraum Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Tipps der Polizei zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter www.k-einbruch.de. Persönliche Beratungsgespräche zum Einbruchschutz mit der Polizei können Sie per E-Mail vereinbaren: praevention@polizei.bremerhaven.de

