Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gestellt

Weimar (ots)

Am späten Montagnachmittag beobachtete eine Polizeistreife in der F.- Freiligrath-Straße, wie offensichtlich ein Mitarbeiter des Atriums einen Ladendieb verfolgte. Daraufhin konnte der 27jährige durch die Polizisten gestellt werden. Wie sich herausstellte, hatte der Mann in einem Schuhgeschäft im Atrium Kinderschuhe gestohlen, was der Filialleiter beobachte und ihn veranlasste die Verfolgung aufzunehmen. Die Anzeige wegen Ladendiebstahl wurde aufgenommen, das Beutegut dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt.

