Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit eskaliert

Weimar (ots)

Am Montagnachmittag trafen sich ein 59jähriger VW-Fahrer und ein 60jähriger Fußgänger im Bereich der Atrium-Ausfahrt. Uneins, wer zuerst starten darf, setzte der Autofahrer schließlich seine Fahrt fort, was ihm einen Tritt des Fußgängers gegen sein Auto bescherte. In der Folge kam es erst zu einer verbalen Auseinandersetzung und anschließend zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten. Während der 60jährige leichte Verletzungen davon trug, blieb es bei dem 59jährigen bei Sachschäden an Pkw und Bekleidung. Nun erwarten beide Beteiligte mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell