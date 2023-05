Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aufmerksamer Fußgänger meldet internistischen Notfall

Thalhausen (ots)

Am Donnerstagabend erhielt die Polizeiinspektion Kenntnis über eine hilflose Person in einem verschlossenen PKW in Thalhausen. Ein aufmerksamer Spaziergänger wurde im Bereich der Teichanlage hinter der Thalhausener Mühler auf einen verschlossenen PKW mit laufenden Motor aufmerksam. Auf dem Fahrersitz befand sich eine augenscheinlich teilnahmslose Person, die nicht auf seine Ansprache reagierte. Der Spaziergänger informierte umgehend die Polizeiinspektion Straßenhaus. Von dort aus wurde die Rettungsleitstelle in Kenntnis gesetzt und eine Polizeistreife entsandt. Da der Fahrer weiterhin nicht ansprechbar war, schlugen die Beamten eine Seitenscheibe ein, um die Tür zu öffnen. Nach der daraufhin erfolgten notärztlicher Erstbehandlung wurde der 75-jährige Mann in ein Krankenhaus verbracht. Nach jetzigem Ermittlungsstand erlitt der Mann einen internistischen Notfall. Im Zuge einer telefonischen Rückfrage wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich der Patient außer Lebensgefahr befindet. Die aufmerksame und vorbildliche Reaktion des Spaziergängers verhinderte schlimmeres.

