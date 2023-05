POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

St.-Katharinen (ots) - Am Mittwochvormittag beschädigte ein vorbeifahrender Pkw den Außenspiegel eines geparkten Pkw in der Linzer Straße und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem verursachenden Pkw um einen roten Toyota mit schwarzen Rallyestreifen handelt. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Mann handeln. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: ...

