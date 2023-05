Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Hemmelzen

Hemmelzen (ots)

Am späten Abend des 04.05.2023, gegen 23:00 Uhr, ereignete sich auf der K15 zwischen den Ortslagen Birnbach und Hemmelzen ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 21 - jährige Fahrzeugführerin überholte einen anderen PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, trotz Gegenverkehrs. Im Anschluss verlor die Fahrzeugführerin in einer leichten Linkskurve am Ortseingang von Hemmelzen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit dem Ortseingangsschild und einer Grundstücksmauer. Am PKW entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 25.000,-EUR. Da Anhaltspunkte auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung vorlagen, wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet um die Meldung des Fahrzeugführers, der sich im Gegenverkehr auf dem Weg von Hemmelzen nach Birnbach befand und möglicherweise durch das zuvor durchgeführte Überholmanöver gefährdet wurde.

