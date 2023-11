POL-BN: Meckenheim: Zusammenstoß auf dem Le-Mee-Platz - Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots) - Am vergangenen Mittwoch (08.11.2023) kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Diebstahl in einer Parfümerie am Theaterplatz in Bad Godesberg. Nachdem ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma den Tatverdächtigen vor dem Geschäft stellen konnte, kam es in der Folge zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden ...

mehr