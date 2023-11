Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Ladendieb flüchtet nach Auseinandersetzung mit Sicherheitsmitarbeiter - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Am vergangenen Mittwoch (08.11.2023) kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Diebstahl in einer Parfümerie am Theaterplatz in Bad Godesberg. Nachdem ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma den Tatverdächtigen vor dem Geschäft stellen konnte, kam es in der Folge zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen. Der mutmaßliche Ladendieb konnte letztlich fliehen, wurde aber im Rahmen einer Nahbereichsfahndung von Polizeibeamten gestellt und festgenommen. Der polizeibekannte 30-Jährige wurde nach umfangreichen Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 16 der Bonner Polizei einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Die Auseinandersetzung wurde von Passanten und von vor der Parfümerie spielenden Straßenmusikern bemerkt. Für die weiteren Ermittlungen sind die Angaben dieser Zeugen von Bedeutung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk16.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

