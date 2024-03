Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - In Firmengebäude eingedrungen

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Fabrikstraße;

Tatzeit: 27.03.2024, 16.00 Uhr;

Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei am Mittwoch in Gescher einen Jugendlichen bei einem Einbruch in eine Werkstatt. Um in das Gebäude auf einem Grundstück an der Fabrikstraße zu gelangen, hatte der Tatverdächtige nach ersten Erkenntnissen gegen 16.00 Uhr eine Fensterscheibe eingeschlagen. Das blieb nicht unbemerkt: Ein Zeuge verständigte die Polizei. Die Beamten stellten den Jugendlichen, der noch einen Fluchtversuch unternommen hatte. Ein Erziehungsberechtigter konnte ihn später von der Polizeiwache in Ahaus abholen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell