Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Mülltonnen angezündet - Polizei sucht Zeugen

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von einem Anwohner der Hauptstraße in Waibstadt gegen 00:30 Uhr zwei brennende Mülltonnen in den Hofeinfahrten der jeweiligen Häuser festgestellt. Der Zeuge konnte beide Brände eigenständig löschen und verständigte im Anschluss die Polizei. Durch das beherzte Eingreifen des Zeugen konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden und so entstand nur geringer Sachschaden. Ein Verursacher ist bislang nicht bekannt. Personen, die in dieser Sache Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261 6900 zu melden.

