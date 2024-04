Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: 89-jähriger E-Scooter-Fahrer abgelenkt und bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Heute Mittag um 11:15 Uhr wurde ein 89-jähriger E-Scooter-Fahrer von einem dreisten und bislang unbekannten Täter bestohlen, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Der Senior war mit seinem E-Scooter unterwegs und fuhr von der Straße "Am Bahnhof" kommend über die St.-Leoner-Straße in Richtung Ortsmitte. Hierbei wurde er zunächst von einem jungen Mann, der zügig unterwegs war, zu Fuß überholt. Auf Höhe eines Bankinstitutes querte der junge Mann die Straße und blieb an einer Bushaltestelle stehen. Als sich der Senior ebenfalls auf Höhe der Bushaltestelle befand, gestikulierte der Unbekannte in Richtung des Seniors und zeigte dabei mehrfach auf das Lenkrad des E-Scooters. Irritiert davon, hielt der 89-Jährige daraufhin an und versuchte, den unverständlichen Worten des Unbekannten zu folgen. Unterdessen nährte sich der junge Mann, griff mit der linken Hand nach dem Lenkrad des E-Scooters und lief dabei um den Senior herum. Abgelenkt von dessen Verhalten nutzte der Unbekannte den Moment und griff in die Umhängetasche des Seniors, die er quer über seiner Schulter trug. Hieraus entwendete der Täter den Gelbeutel mitsamt Inhalt. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Junger, sportlicher Mann, südländisches und gepflegtes Erscheinungsbild, dunkel gekleidet, schwarze kurze Haare, circa 170 cm groß.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neulußheim, unter der Tel.:06205 / 31129, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

