POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Montag (06.11.2023), zwischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere hochwertige Baustellenwerkzeuge aus einem in der Bayerstraße, Ecke Flemingstraße, abgestellten Baustellenfahrzeug. Der Beuteschaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 an die Polizeiinspektion Augsburg Süd zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr