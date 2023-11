Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsdelikt

Augsburg (ots)

Hammerschmiede/Lechhausen - Am Montag (06.11.2023) ereigneten sich zwei Unfallfluchten. Der Unfallverursacher konnte kurze Zeit später durch die Einsatzkräfte angetroffen werden. Er war alkoholisiert.

Gegen 17.30 Uhr wurde ein 41-jähriger Fahrer eines roten Transporters dabei beobachtet, als er einen parkenden Pkw in der Karlsbader Straße beschädigte und anschließend davon fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem parkenden Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Nur kurze Zeit später beging der 41-Jährige in der Albrecht-Dürer-Straße eine weitere Unfallflucht. Hier fuhr der 41-jährige eine Fahrradfahrerin an. Die Fahrradfahrerin stürzte und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der 41-Jährige zuhause angetroffen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille.

Die Einsatzkräfte veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und stellten seinen Führerschein noch vor Ort sicher.

Gegen den Mann wird jetzt wegen verschiedenster Verkehrsstraftaten ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell