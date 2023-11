Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung an Schule

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum vom Donnerstag (02.11.2023), 17.00 Uhr bis Freitag (03.11.2023), 10.30 Uhr (Ferienzeit), ereignete sich eine Sachbeschädigung an einer Schule am Gallusplatz. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter überstiegen das umzäunte Gelände der Schule und besprühten eine Mauer mit mehreren Schriftzügen und Buchstaben. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell