Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 13-jährige Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag, gegen 13:55 Uhr, kollidierte im Kreuzungsbereich Große Ringstraße / Wingertstraße eine 13-jährige Radfahrerin mit einem Hyundai und verletzte sich leicht. Die 22-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr die Große Ringstraße. Im Kreuzungsbereich zur Wingertstraße fuhr die 13-Jährige plötzlich über die Wingertstraße in den Kreuzungsbereich hinein und missachtete hierbei die Vorfahrt der 22-Jährigen. Die 13-Jährige stieß mit der Fahrzeugfront zusammen und stürzte. Durch den Unfall erlitt sie leichte Verletzungen. Nach der medizinischen Versorgung an der Unfallstelle, konnte die 13-Jährige an eine Angehörige überstellt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp über 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell