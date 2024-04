Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Farbeimer entsorgt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstag gegen 10 Uhr entsorgten zwei bisher unbekannte Männer zwei Farbeimer auf der L597 an der Anschlussstelle Mannheim Seckenheim / A656. Die Männer wurden durch einen Zeugen beobachtet, wie sie die Eimer in den Grünstreifen warfen. Die Verdächtigen waren mit einem weißen Fiat Ducato unterwegs. Da aus einem Eimer die Farbe auslief wurde neben dem Grünstreifen auch die Fahrbahn stark verschmutzt, weshalb eine Spezialfirma zur Reinigung hinzugezogen werden musste. Zeugen, welche Hinweise auf die beiden Männer geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 zu kontaktieren.

