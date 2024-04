Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Festnahme nach Einbruch in Kiosk

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr brachen drei Personen in einen Kiosk im Quadrat E2 ein, indem sie die Scheibe mit einem Pflasterstein einwarfen. Aus dem Kiosk entwendeten die Verdächtigen Bargeld sowie diverse Tabakwaren und flüchteten. Eine aufmerksame Anwohnerin beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Durch eine schnell eingeleitete Fahndung konnten zwei der Tatverdächtigen im näheren Umfeld festgenommen werden. Die Beute der beiden 15-jährigen Jugendlichen wurde wenig später durch die Beamtinnen und Beamten auf dem Fluchtweg aufgefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürften die Verdächtigen ebenfalls für einen Einbruchsversuch gegen 1 Uhr in einen Kiosk in der Wadlhofstraße der Mannheimer Neckarstadt verantwortlich sein. Die Polizei hat nun in beiden Fällen die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Außerdem erstrecken sich die weiteren Überprüfungen auf die Ermittlung des dritten Tatverdächtigen. Die festgenommenen Jugendlichen wurden im Anschluss auf dem Polizeirevier erkennungsdienstlich behandelt und ihren Eltern überstellt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu informieren.

