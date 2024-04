Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall mit gestohlenem Motorrad verursacht - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:45 Uhr verursachte ein bisher unbekannter Motorradfahrer einen Unfall im Bereich des Plankenkopfes. Der Unbekannte fuhr auf dem Kraftrad mit seinem Sozius ungebremst in die Beifahrerseite eines Opels. Die 48-jährige Opel-Fahrerin war auf dem Friedrichsring in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Nach dem Unfall stürzten Fahrer und Mitfahrer des Motorrads zu Boden. Eine der Personen dürfte sich nach derzeitigem Ermittlungen hierbei zumindest leicht verletzt haben. Die Opel-Fahrerin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 4.000 Euro. Kurz nach dem Sturz flüchteten beide Personen zu Fuß von der Unfallstelle und ließen das Motorrad an der Unfallstelle zurück. Die kurz darauf eingetroffenen Polizistinnen und Polizisten konnten schnell den vermeintlichen Grund für die Flucht der Verdächtigen ausmachen: Das Zweirad wurde erst kürzlich als gestohlen gemeldet. Die Verdächtigen, welche beide keinen Helm trugen, werden wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, etwa 18 Jahre, ungefähr 180-185 cm groß, schlanke Statur, lockige, schulterlange, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild, braune Augen.

2. Person: männlich, 165-170 cm groß, etwa 16 Jahre, schlanke Statur, dicke Backen, südländisches Erscheinungsbild, auffällige Akne im Gesicht, braune Augen, braune glatte Haare.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Flüchtigen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Das gestohlene Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Zeugen, welche Hinweise auf das Unfallgeschehen oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

