POL-OH: Zwei Polizeibeamte verletzt bei Verkehrsunfall auf der A4

Kirchheim. Am Mittwochnachmittag (17.01.), ereignete sich gegen 14.15 Uhr auf der linken Fahrspur der BAB A4, kurz vor dem Kirchheimer Dreieck, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld fuhr zur dortigen Unfallstelle um den Unfall aufzunehmen.

Aufgrund der winterlichen Verhältnisse (starker Schneefall und Straßenglätte) wurde durch die Funkstreife zuerst die Unfallstelle abgesichert und danach die Unfallaufnahme durchgeführt.

Kurz nach der Unfallaufnahme kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem rumänischen Kleintransporter und dem Streifenwagen der aufnehmenden Funkstreife. Ein 28-jähriger rumänische Fahrer eines Kleintransporters erkannte nach momentanem Ermittlungsstand den Funkstreifenwagen zu spät und fuhr auf den stehenden Streifenwagen auf.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich beide Polizeibeamten im Streifenwagen und wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie mussten anschließend zur weiteren Untersuchung durch hinzugezogene Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Beide Beamte waren nicht mehr dienstfähig, sind jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

Neben einer Funkstreife der Polizeiautobahnstation Petersberg, welche für die Unfallaufnahme zuständig war, waren zwei weitere Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern.

Der Verkehr konnte auf den rechten Fahrstreifen umgeleitet werden, wodurch sich ein ca. 3 km langer Stau bildete.

Am Funkstreifenwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 EUR, am rumänischen Kleintransporter in Höhe von ca. 1500 EUR.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

