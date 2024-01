Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahndungsrücknahme - Vermisste Person leblos aufgefunden

Neuhof (ots)

Am Mittwochmittag (17.01.) wurde die Polizei über eine leblose Person in einem Waldgebiet zwischen Neuhof und Niederkalbach informiert. Dabei handelt es sich um den seit Samstagmittag (13.01.) als vermisst gemeldeten 82-jährigen Helmut J. Dieser war zuletzt in einem Pflegeheim am Opperzer Berg gesehen worden. Bei den bisherigen polizeilichen Ermittlungen haben sich keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden ergeben.

Um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten.

Julissa Sauermann

