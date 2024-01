Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Unfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 13.500 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (15.01.). Eine 80-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 16:20 Uhr die zweispurige B 27 aus Richtung Künzell kommend in Fahrtrichtung Bronnzell und benutzte hierzu den linken Fahrstreifen. Nach der Auffahrt Keltenstraße wird die B 27 derzeit baustellenbedingt einspurig und der linke Fahrstreifen ist durch Warnbaken gesperrt. Die VW-Fahrerin kollidierte aus noch unklarer Ursache mit der Baustellenbeschilderung sowie den Warnbaken und stieß mit diesen zusammen. Durch umherfliegende Fahrzeugteile und Bruchstücke der Warnbaken wurden außerdem zwei entgegenkommende Fahrzeuge beschädigt.

Polizeistation Fulda

HEF

Alleinunfall

Haunetal. Am Sonntag (14.01.), gegen 6:10 Uhr, befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau die B27 aus Odensachsen kommend in Richtung Hermannspiegel. Im Kurvenbereich kam sie aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Flutgraben, prallte gegen einen Leitpfosten und schleuderte wieder auf die Fahrbahn zurück. Die 43-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Die Fahrerin wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zu hiesiger Dienststelle verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Unfall mit Fußgänger

Niederaula. Am Montag (15.01.), gegen 14:20 Uhr, parkte eine 71-jährige Pkw-Fahrerin aus Grebenau auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes. Beim rückwärts Ausparken stieß sie aus noch unklaren Gründen mit einem 92-jährigen Fußgänger aus Niederaula, welcher hinter dem Auto lief, zusammen. Der Fußgänger kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde in einem Rettungswagen medizinisch versorgt. Es entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht

Alsfeld. Am Sonntag (14.01.), gegen 15:05 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seiner dunkelgrauen Mercedes E-Klasse die B 254 von Schrecksbach kommend in Richtung Eudorf. Auf Höhe des Abzweiges nach Hattendorf kam der Pkw-Fahrer nach aktuellem Kenntnisstand aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Leitpfosten sowie einen Schilderpfosten. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw in ein landwirtschaftliches Feld abgewiesen. Von dort entfernte sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt mit seinem Mercedes, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Unfallort konnte ein hinteres amtliches Kennzeichen aufgefunden werden, aufgrund dessen das entsprechende Auto ermittelt und kurze Zeit später in einem Waldstück bei Schwabenrod - ohne entsprechenden Fahrzeugführer - aufgefunden werden.

Vor dem Unfallgeschehen fiel der dunkelgraue Mercedes bereits aufgrund seiner Fahrweise und gefährlicher Überholmanöver auf der B 254 im Bereich Heidelbach auf.

Geschädigte Verkehrsteilnehmer der gefährlichen Überholmanöver und Personen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter 06631/ 9740 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache zu melden.

Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell