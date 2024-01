Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährliche Körperverletzung durch Feuerwerk - Baucontainer aufgebrochen - Fahrraddiebstahl - Einbruch in Jugendtreff

Gefährliche Körperverletzung durch Feuerwerk

Fulda. In der Silvesternacht (31.12.), gegen 23.59 Uhr, wurde ein 35-jähriger Mann aus Hosenfeld durch Feuerwerk verletzt. Der Mann befand sich zu dieser Zeit zusammen mit Bekannten auf dem Universitätsplatz im Bereich zwischen dem Vonderaumuseum und der benachbarten Schule, als plötzlich eine Rakete in die entsprechende Personengruppe flog. Diese traf den 35-Jährigen am Bein und explodierte. In der Folge fing die Hose des Mannes Feuer, wodurch er verletzt wurde und in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Die Polizei Fulda ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Baucontainer aufgebrochen

Petersberg. Unbekannte brachen zwischen dem 14. Dezember 2023 und dem 15. Januar 2024 einen Baucontainer an der B 485 zwischen Böckels und Dipperz auf und stahlen mehrere Werkzeuge, Betriebsmittel und Kraftstoff. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Fulda. Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Erfurter Straße stahlen Unbekannte zwischen dem 1. Januar und dem 15. Januar ein Pedelec des Herstellers Oasis im Wert von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Jugendtreff

Fulda. Zwischen Freitagabend (12.01.) und Montagmorgen (15.01.) brachen Unbekannte in der Magdeburger Straße in die Räumlichkeiten eines Jugendtreffs ein. Die Täter warfen dazu eine Scheibe ein und stahlen im Anschluss eine Playstation 5. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

