POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Fulda (ots)

FD

Verkehrsunfall

Petersberg. Eine 20-jährige Opel-Fahrerin aus Hünfeld, ein 27-jähriger VW-Fahrer aus Friedewald und eine 26-jährige Seat-Fahrerin aus Bad Hersfeld wurden bei einem Unfall am Dienstag (16.01.) leicht verletzt. Die Seat-Fahrerin befuhr gegen 7:50 Uhr in Petersberg die B 27 aus Richtung Marbach kommend in Richtung Bernhards und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. Sie musste ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende VW-Fahrer bremste ebenfalls ab. Die ihm nachfolgende Opel-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW auf. Dieser wurde auf den Seat geschoben. Alle drei Unfallbeteiligte wurden mit leichten Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 6.500 Euro.

Verkehrsunfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (16.01.). Ein 18-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 9:55 Uhr in Fulda die Emil-Nolde-Allee aus Richtung Franz-Marc-Ring kommend in Fahrtrichtung Wolf-Hirth-Straße. In Höhe der Hausnummer 59 verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen ordnungsgemäß zum Parken abgestellten Seat. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (16.01.), um 11:50 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenstein die B 62 aus Richtung Eichhof kommend in Richtung Bad Hersfeld. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Schutzplanke und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest sowie ein Drogenschnelltest verliefen positiv. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Auffahrunfall

Lauterbach. Am 15. Januar, gegen 17:15 Uhr, befuhr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Audi A3 die Vogelsbergstraße in Richtung Blitzenrod. In Höhe der Hausnummer 54 musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer, welcher sich mit seinem Daimler Chrysler C180 hinter dem Audi befand, erkannte dies zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall blieben alle Beteiligte unverletzt. Es entstand Sachschaden von 4.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Verkehrsunfallflucht

Kirtorf. Am Montag (15.01.), gegen 7 Uhr, kam es im Begegnungsverkehr auf der Strecke zwischen Kirtorf und Wahlen (L 3071) zur Kollision der Außenspiegel zweier Fahrzeuge. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich einer der Unfallbeteiligten anschließend in Richtung Wahlen / Neustadt. Am Fahrzeug des Geschädigten, einem schwarzen Opel Astra, entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zu dem zweiten am Unfall beteiligten Fahrzeug bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter 06631/9740, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Alsfeld

